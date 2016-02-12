أطفال مصر الموهوبين في ضيافة «أنا مصر»

كتبت – إنجي لطفي

تقدم النجمة داليا البحيري حلقة اليوم من برنامج «أنا مصر»، وتبدأ الحلقة بفقرة مع “عبد الرحمن محمد” أصغر مبتهل في مصر وعضو فرقة ع”مران للانشاد الدينى”.

وتستضيف في فقرتها الثانية العالمة المصرية “ياسمين يحيي” التى كرمتها وكالة ناسا بإطلاق اسمها على كويكب لمجهودتها العلمية في مجال البيئة.

وتستضيف في الحلقة أيضا الطفلة المعجزة “فيروز” التى لم يتخطى عمرها 4 سنوات وتتميز بشكل كبير في مجال الغناء الطربي وتعد أصغر عضوه بفرفة “أهل المغنى” للطرب الأصيل.

ويحل الطفل “سليم الترك” الوجه الإعلاني والممثل الشهير ضيف “أنا مصر” يتحدث عن مكتشف موهبته الفنية ويتحدث عن جديد أعماله رمضان القادم.

وتستضيف “البحيري”، في فقرة خاصة، الأطفال الأبطال في مجال الرياضة من ذوي الاحتياجات الخاصة عبد الرحمن ايمن و فريدة عبد المنعم و المهندسة أمل مبدأ رئيس الاتحاد المصري الرياضى للإعاقات الذهنية ويختتم البرنامج فقراته مع فرقة باليه فتيات يرعاها راقص الباليه العالمي أحمد يحيي.

جدير بالذكرأن برنامج انا مصر يعرض على شاشتي الأولى والفصائية المصرية على التلفزيون المصري، يوميا من الساعة العاشرة مساء وحتى الثانية عشر ماعدا حلقة الخميس والتي يمتد فيها الوقت إلى الواحدة صباحا، ويقدمه مجموعة كبيرة من الإعلاميين هم شريف فؤاد، شيرين الشايب، ريهام السهلي، اماني الخياط، ايمان الحصري، محمد نشأت، نيفين الفقي، والفنانة داليا البحيري والتي تقدم حلقة الجمعة من كل اسبوع.