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الإمارات تدين الهجوم الانتحاري الذي وقع في نيجيريا

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الإمارات تدين الهجوم الانتحاري الذي وقع في نيجيريا الإمارات تدين الهجوم الانتحاري الذي وقع في نيجيريا

أدانت دولة الامارات بشدة الهجوم الانتحاري الذي نفذته عناصر نسائية من جماعة "بوكو حرام" الارهابية على مخيم للنازحين في ديكوا في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا والذي راح ضحيته 58 قتيلا من الأبرياء وجرح أكثر من 78 آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها ان هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء تتنافى مع كافة القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية .. مجددة موقف الامارات الثابت من نبذ الارهاب بكل صوره وأشكاله ودعمها للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة في جميع دول العالم.

كما أكدت الوزارة  تضامن دولة الامارات مع نيجيريا في معركتها ضد المنظمات الارهابية ..معربة عن تعازيها لحكومة نيجيريا ولأسر الضحايا ومتمنية للمصابين الشفاء العاجل.

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