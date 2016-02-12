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صور| وزيرا الدفاع والداخلية يتفقدان قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء

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وزيرا الدفاع والداخلية يتفقدان قوات إنقاذ القانون بشمال سيناء

وزيرا الدفاع والداخلية يتفقدان قوات إنقاذ القانون بشمال سيناء

التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، عناصر قوات إنفاذ القانون من أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزه بشمال سيناء، والتي نجحت خلال الفترة الماضية في فرض السيطرة الأمنية الكاملة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي، وتحقيق العديد من الضربات المتلاحقة للقضاء علي العناصر التكفيرية والأوكار والبؤر الإرهابية التي تتحصن بها تلك العناصر.

وقام القائد العام ووزير الداخلية بالاطمئنان على الاستعداد القتالي والحالة المعنوية لهذه العناصر، وأشاد لما لمسة من وروح معنوية عالية واصرار علي اقتلاع جذور التطرف والارهاب من سيناء.

وأكد الفريق الفريق أول صدقي صبحي، خلال لقاءه بمقاتلى القوات المسلحه والشرطه المدنيه، على ان ما يحققه ابطال المرابطين بسيناء من انجازات متلاحقة خلال العملية الشاملة “حق الشهيد” يبعث علي الفخر والاعتزاز لجميع ابناء الشعب المصري الذين يقدرون ما يبذلونه من تضحيات وبطولات وطنية مخلصة لتجفيف منابع الارهاب والقضاء على البؤر الإجراميه وحماية ركائز الامن القومى المصري علي هذا الاتجاه الاستراتيجي.

وزيرا الدفاع والداخلية يتفقدان قوات إنقاذ القانون بشمال سيناء

وزيرا الدفاع والداخلية يتفقدان قوات إنقاذ القانون بشمال سيناء

وأشار إلى ان القوات المسلحة كانت وستظل عند حسن ظن الشعب المصري بها تؤدى مهامها الوطنية بكل شجاعة واخلاص، وتقف سدا منيعا في مواجه كل محاولات العبث بأمن مصر وسلامة حدودها ، مؤكدا ان الامن والاستقرار والتنمية بسيناء سيظل امانة في عنق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه مهما كلفهم من تضحيات .

وقدم القائد العام ووزير الداخلية التحية لشهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين سقطوا خلال المواجهات مع العناصر الاجرامية ، كما أشاد بالدور الوطنى لشيوخ وعواقل وابناء سيناء الشرفاء الذين يقفون في خندق واحد مع القوات المسلحة والشرطة ، ودعمهم ومساندتهم لها وتفهمهم لما تتخذة القوات المسلحة من تدابير واجراءات امنية لمحاصرة البؤر الارهابية والقضاء عليها ، مشددا علي حرص الدولة علي المضي قدما في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بشبه جزيرة سيناء لتوفير مقومات الحياة الكريمة وتخفيف العبء عن كاهل ابنائها .

وزيرا الدفاع والداخلية يتفقدان قوات إنقاذ القانون بشمال سيناء

وزيرا الدفاع والداخلية يتفقدان قوات إنقاذ القانون بشمال سيناء

وقام القائد العام ووزير الداخلية بتكريم عدد من الضباط وضباط الصف والصناع والمجندين المتميزين من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المدنية تقديرا لجهودهم في تحقيق العديد من النجاحات الأمنية خلال المواجهات المستمرة للقضاء علي الارهاب في سيناء .

حضر الجولة الفريق أسامة عسكر قائد قيادة شرق القناة لمكافحة الارهاب واللواء اح ناصر العاصي قائد الجيش الثاني الميداني ومدير امن شمال سيناء.

ر وزير الداخلية عناصر قوات إنفاذ القانون من ابطال القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزه بشمال سيناء ، والتي نجحت خلال الفترة الماضية في فرض السيطرة الأمنية الكاملة بمناطق مكافحة النشاط الارهابي ، وتحقيق العديد من الضربات المتلاحقة للقضاء علي العناصر التكفيرية والاوكار والبؤر الارهابية التي تتحصن بها تلك العناصر .
> وقام القائد العام ووزير الداخلية بالاطمئنان على الاستعداد القتالي والحالة المعنوية لهذه العناصر ، واشاد لما لمسة من وروح معنوية عالية واصرار علي اقتلاع جذور التطرف والارهاب من سيناء .
> وأكد الفريق الفريق اول صدقي صبحي خلال لقاءه بمقاتلى القوات المسلحه والشرطه المدنيه ان ما يحققه ابطال مصر المرابطين بسيناء من انجازات متلاحقة خلال العملية الشاملة ” حق الشهيد ” يبعث علي الفخر والاعتزاز لجميع ابناء لشعب المصري الذين يقدرون ما يبذلونه من تضحيات وبطولات وطنية مخلصة لتجفيف منابع الارهاب والقضاء على البؤر الإجراميه وحماية ركائز الامن القومى المصري علي هذا الاتجاه الاستراتيجي.
> وأشار ان القوات المسلحة كانت وستظل عند حسن ظن الشعب المصري بها تؤدى مهامها الوطنية بكل شجاعة واخلاص ، وتقف سدا منيعا في مواجه كل محاولات العبث بأمن مصر وسلامة حدودها ، مؤكدا ان الامن والاستقرار والتنمية بسيناء سيظل امانة في عنق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه مهما كلفهم من تضحيات .
> وقدم القائد العام ووزير الداخلية التحية لشهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين سقطوا خلال المواجهات مع العناصر الاجرامية ، كما أشاد بالدور الوطنى لشيوخ وعواقل وابناء سيناء الشرفاء الذين يقفون في خندق واحد مع القوات المسلحة والشرطة ، ودعمهم ومساندتهم لها وتفهمهم لما تتخذة القوات المسلحة من تدابير واجراءات امنية لمحاصرة البؤر الارهابية والقضاء عليها ، مشددا علي حرص الدولة علي المضي قدما في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بشبه جزيرة سيناء لتوفير مقومات الحياة الكريمة وتخفيف العبء عن كاهل ابنائها .
> وقام القائد العام ووزير الداخلية بتكريم عدد من الضباط وضباط الصف والصناع والمجندين المتميزين من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المدنية تقديرا لجهودهم في تحقيق العديد من النجاحات الأمنية خلال المواجهات المستمرة للقضاء علي الارهاب في سيناء .
> حضر الجولة الفريق اسامة عسكر قائد قيادة شرق القناة لمكافحة الارهاب واللواء اح ناصر العاصي قائد الجيش الثاني الميداني ومدير امن شمال سيناء .

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