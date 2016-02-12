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موانئ البحر الأحمر:27 ألفا و500 طن فوسفات تغادر ميناء سفاجا اليوم إلى الهند

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موانئ البحر الأحمر:27 ألفا و500 طن فوسفات تغادر ميناء سفاجا اليوم إلى الهند موانئ البحر الأحمر:27 ألفا و500 طن فوسفات تغادر ميناء سفاجا اليوم إلى الهند
صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية 2 وعلى متنها 44 شاحنة و11 راكبا، كما تغادر الميناء السفينة سيدين أوشن وعلى متنها 27 ألفا و500 طن فوسفات متجهة إلى الهند والعبارة مسرة وعلى متنها 511 راكبا و14 شاحنة و13 سيارة.

على جانب آخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 234 راكبا و61 سيارة و21 شاحنة، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 62 شاحنة و32 سيارة، كما غادرت العبارة القاهرة وعلى متنها 245 راكبا و20 سيارة و6 شاحنات، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 89 شاحنة و79 راكبا، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 59 شاحنة و10 ركاب.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة أيلة وعلى متنها 357 راكبا، منهم 180 معتمرا و4 باصات عمرة و8 شاحنات و2 سيارة و1 باص جيت، والعبارة برنسيسة وعلى متنها 97 راكبا منهم 46 معتمرا و1 باص عمرة، والسفينة بريدج وعلى متنها 37 برادا و12 تريلا.

و فى نفس السياق شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة أيلة وعلى متنها 248 راكبا منهم 90 معتمرا و2 باص عمرة و11 شاحنة و2 سيارة، والعبارة برنسيسة وعلى متنها 51 راكبا، والسفينة بريدج وعلى متنها 41 براد و10 تريلات، كما غادرت الميناء العبارة أيلة وعلى متنها 202 راكب منهم 91 معتمرا و2 باص عمرة و1 براد و7 تريلات و1 سيارة، والعبارة برنسيسة وعلى متنها 197 راكبا منهم 97 معتمرا و2 باص عمرة و2 سيارة خلال رحلتين، والسفينة بريدج وعلى متنها 76 برادا و15 تريلا و40 طرد سمك خلال رحلتين.

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