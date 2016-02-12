بالصور.. مدير أمن الفيوم يسلم طفلا لأسرته بعد تحريره من الخاطفين

قام اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، بتسليم الطفل أحمد إلى أسرته بمنزلهم بمركز يوسف الصديق والذى تمكنت الأجهزة الأمنية من تحريره من 4 متهمين اختطفوه لطلب فدية فى أقل من 48 ساعة.

كان اللواء ناصر العبد تلقى بلاغا منذ يومين من مواطن يدعى مهنى حمدى مدين "36 سنة" مقيم بمركز يوسف الصديق بٍاختطاف نجله أحمد 5 سنوات وتلقيه اتصالا هاتفيا من الجناة يطلبون فدية 300 ألف جنيه لإعادة الطفلٍٍٍٍٍٍٍ.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائى لكشف غموض الواقعة وتحديد الجناة، وإعادة الطفل المختطف وتم وضع خطة بحث تضمنت فحص موقع الحادث وفحص علاقة أسرة الطفل المختطف وخلافاتهم وعما إذا كانت هناك خلافات يمكن أن تكون دافعا للحادث، وتم الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة للمساعدة فى تحديد الجناة.

وأسفر البحث عن أن وراء ارتكاب الحادث "حافظ.ف.ع.26 سنة" مبيض محارة ويقيم بمركز ابشواى، و"على ف أ" 25 سنة سائق توك توك ومقيم بالجيزة، و"صباح غ س" 28 سنة ربة منزل ومقيمة بمركز يوسف الصديق، و"عفاف ر ع" 35 سنة ربة منزل ومقيمة بمركز ابشواى، وأنهم على علم بقيام والد الطفل ببيع سيارة نقل ثقيل وأن لديه مبلغ مالى فاختطفوا الطفل لطلب فدية 300 ألف جنيه، وابتزاز والده للحصول عليها، وتم القبض على المتهمين وإعادة الطفل لوالده، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.



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