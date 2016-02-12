محافظ دمياط يشدد الرقابة والتفتيش على الدقيق بمطاحن المحافظة

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، لجان المتابعة للمرور على جميع مطاحن المحافظة، حيث قامت اللجنة بالمرور على مطحن السيالة ومطحن السنانية وعدد 2 مطحن بدمياط الجديدة، وتم أخذ عينات دقيق من الأجولة المعدة للبيع، ومن القمح المعد للطحن لتطبيق شروط ومنشورات وزارة التموين ، وتم وضع العينات فى برطمانات ختمت بالشمع الأحمر بخاتم مسئولى الضبطية القضائية، وذلك فى حضور مديرى المطاحن، كما تم التأكد من رفض جميع أنواع القمح الوارد دون مواصفات أو به شوائب.

وشدد المحافظ على سرعة فحص العينات المأخوذة من المطاحن والعرض عاجلا بالنتيجة، كما وجه تعليماته بالمرور على المطاحن وإجراء الفحص الدورى والمفاجئ للتأكد من توافر المواصفات الصحية بالدقيق وإجراء النظافة والتخلص من الأجولة الفارغة، وأى مخلفات بالمطاحن أولا بأول.

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