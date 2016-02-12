"مرور الجيزة" تضبط 3 آلاف مخالفة وتحجز 14 توك توك

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد جميع المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 3509 مخالفات متنوعة للعديد من السيارات؛ منها ضبط 42 مخالفة تجاوز سرعات 1560 مخالفة نموذج 125، وتم رصد 38 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 14 توك توك و13 مخالفة للصلاحية فنية للسيارة، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.