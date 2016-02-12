انتحار ربة منزل بإلقاء نفسها فى مياه شاطئ قايتباى بالإسكندرية

ألقت سيدة بنفسها، فى مياه شاطئ البحر بمنطقة قلعة قايتباى غرب الإسكندرية، مما أدى إلى وفاتها.

تلقى اللواء نادر الجنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغا من مأمور قسم شرطة الجمرك بظهور جثة غريق بشاطئ البحر بمنطقة قلعة قايتباى، بالانتقال تبين وجود جثة "فوزية. خ "- 50 سنة ربة منزل مقيمة النويرات محافظة سوهاج بين الصخور بالمياه بالشاطئ المشار إليها ترتدى كامل ملابسها وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وبسؤال شاهد الواقعة "يحيى.م" - 23 سنة طالب مقيم دائرة ثان الرمل، قرر أنه أثناء قيام بالصيد بالمنطقة المشار إليها شاهد المذكورة حال نزولها بمياه البحر بمفردها، وعقب ذلك اكتشف غرقها ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاتها.

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وجارٍ استدعاء أهليتها وسؤالهم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم الجمرك وجارى العرض على النيابة.