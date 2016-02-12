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أمن الشرقية يضبط هاربا فى أحداث ثورة يناير وبحوزته بندقية خرطوش

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أمن الشرقية يضبط هاربا فى أحداث ثورة يناير وبحوزته بندقية خرطوش أمن الشرقية يضبط هاربا فى أحداث ثورة يناير وبحوزته بندقية خرطوش
تمكن الرائد أحمد العزازى، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس بالشرقية، اليوم، من ضبط مسجل شقى خطر بحوزته سلاح نارى، وبالكشف عليه تبين أنه هارب من سجن أبو زعبل فى أحداث ثورة 25 يناير، وتم التحفظ عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام الرائد أحمد العزازى، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس والقوة المرافقة له، من ضبط "ن ال. ح . س" 45 سنة عاطل، وشهرته ناجى الشليخ، ومقيم بعزبة أبو عطيان طريق العاشر من رمضان بلبيس، وذلك فى كمين أعد له بالقرب من منزله، وضبط بحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش، وعدد 4 طلقات من ذات العيار ومبلغ مالى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8077 جنايات بلبيس لعام 2016.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها العقيد محمد هلال رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، أن المتهم هارب فى أحداث ثورة 25 يناير من سجن أبو زعبل فى القضية رقم 25400 جنايات مركز بلبيس لعام 2009،اتجار فى المخدرات، وتبين أنه مسجل شقى خطر مخدرات تحت رقم 136، وسابق ضبطه فى العديد من قضايا المخدرات.

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مصر 365