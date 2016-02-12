ضبط مصنع لتعبئة المياه الغازية بدون ترخيص بالإسكندرية

قام ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بحملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

أسفرت الحملة عن ضبط "مصطفى.ا"- 30 سنة صاحب مصنع لتصنيع وتعبئة المياه الغازية "بدون ترخيص" لحيازته وعرضه للبيع 24 ألف عبوة مياه غازية مدون عليها بيانات تجارية وهمية معدة للبيع، و"مصطفى. ع" - 28 سنة صاحب محل لحيازته وعرضه للبيع 465 عبوة منشطات جنسية ومستحضرات طبية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، و"أحمد. م" – 30 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع 130 علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.