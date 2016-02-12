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مركز حقوقى بالمنيا يتقدم بـ30 بلاغا تتهم تيمور السبكى بسب نساء الصعيد غدا

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مركز حقوقى بالمنيا يتقدم بـ30 بلاغا تتهم تيمور السبكى بسب نساء الصعيد غدا مركز حقوقى بالمنيا يتقدم بـ30 بلاغا تتهم تيمور السبكى بسب نساء الصعيد غدا
أعلن مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان وحزب حراس الثورة بالمنيا تقدمه غدا بـ30 دعوى وبلاغا ضد تيمور السبكى، بعد تصريحاته التى اتهم فيها نساء الصعيد بخيانة أزواجهن.

وأكد محمد عبد النعيم المحامى وأمين حزب حراس الثورة بالمنيا، أنه جمع توقيعات لتقديم بلاغات جماعية غدا، السبت، ضد تيمور السبكى، مطالبا بسرعة تدخل كافة المؤسسات والهيئات العاملة فى مجال المرأة بالتدخل فورا لوقف بذاءات أمثال هذا الشخص، كما طالب السبكى بتقديم اعتذار رسمى.

وقال عبد المنعم، فى بيان له، إن تيمور السبكى وشركته للإنتاج الفنى يحرضان على الدعارة والفجور والبلطجة، لافتا إلى أنه بدلا من أن يحترم نفسه يقوم بسب سيدات الصعيد وهن أشرف منه، مطالبا السيدات برفع دعاوى سب وقذف ضد تيمور السبكى، مؤكدة أن السيدة الصعيدية بمليون رجل من عينة تيمور، على حد وصفه.

وأشار محمد الحمبولى، رئيس مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا، إلى أن أمثال السبكى لا يعلمون شيئا عن الفن الهادف، وأن أفلامهم عبارة عن تعليم لفنون البلطجة والدعارة والشذوذ، ولا يوجد عمل واحد لهم هادف.

وأكد "الحمبولى" أن لجنة المرأة بمركز الحريات والحصانات ستتقدم ببلاغ للنائب العام تتهم فيه تيمور السبكى بالإساءة لسمعة سيدات الصعيد والسب والقذف والخوض فى أعراض النساء.

بينما قال ياسر التركى، رئيس مجلس إدارة جمعية الحياة لتنمية المجتمع وحقوق الإنسان، إنه سيتقدم غدا ببلاغ للنائب العام، وأن هناك أكثر من 30 بلاغا من السيدات والرجال سوف يتم تقديمها غدا، ضد تيمور السبكى، مطالبا بمنع ظهوره فى الإعلام، مؤكدا أن ما تفوه به عن نساء جريمة فى حق كل مصرى وليس الصعيد فحسب، وعلى الجميع أن ينتفض أمام تلك البذاءات التى تنال من أعراض نساء مصر.

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مصر 365

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