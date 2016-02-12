عميد طب طنطا: صرف كادر التمريض بأثر رجعى

قال الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه تم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية للكادر الخاص بأعضاء هيئة التدريس من قبل المجلس الأعلى للجامعات فى يناير الماضى، وسيتم صرفه بأثر رجعى من تاريخ إصدار القرار.

وقال أمجد عبد الرؤوف، فى تصريحات صحفية له، إنه سيتم عقد اجتماع بالمجلس الأعلى للجامعات الاثنين القادم مع الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعميد كلية طب طنطا، وأعضاء اللجنة الواضعة للائحة التنفيذية للكادر، وممثلين من هيئة التمريض، ومندوبين عن المالية والحسابات لبحث جميع المشكلات والاستماع لأعضاء هيئة التمريض للوصول إلى قواعد ثابتة تطبق على الجميع دون تمييز طبقاً للوائح والقوانين.

وكان الكادر الخاص بأعضاء هيئة التمريض قد تقرر فعلياً على هيئة التمريض بالجامعات بقرار جمهورى فى 15 ديسمبر الماضى.