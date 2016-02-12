بالصور.. أهالى قرية الجمالية يشكون سوء الخدمات لوزيرة التعاون الدولى بقنا

شهدت قرية الجمالية بمركز قوص، محافظة قنا، مشادات حادة بين عدد من أهالى ورجال الشرطة، خلال زيارة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، حيث اتهم بعض الأهالى رجال مباحث المركز، بأهانهم للابتعاد عن سيارة الوزيرة حتى تغادر المكان.

وتجمهر العشرات من أهالى قرية الجمالية حول وزيرة التعاون الدولى فى محاولة منهم لتوصيل مشاكل القرية من بينها الصرف الصحى، ووعد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا الذى رافق الوزيرة فى جولتها، بحل مشاكل الأهالى.

وشكا الأهالى لـ"اليوم السابع" وصحفيين آخرين سوء الخدمات الصحية، مؤكدين أن مشروع الصرف الصحى متوقف منذ خمس سنوات، وأن مياه الشرب تختلط بمياه الصرف، كما شكوا سوء الخدمات الصحية وقلة عدد المستشفيات والوحدات الصحية.

وقالت الوزيرة على هامش جولتها، إن قرى الصعيد مازالت تعانى من نقص فى الخدمات العامة كالصرف الصحى والمستشفيات وغيرها، مؤكدة أن وزارتها تنسق حاليا مع المحافظات وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية المانحة لدعم تلك الخدمات وتحسينها للمواطنين، لتحسين مستوى معيشة المواطنين بها.

وتستكمل الوزيرة جولتها التفقدية بمحافظة قنا، لمتابعة مشروعات المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء"، والتى تضم عددت من المشروعات متناهية الصغر، ترافقها الدكتورة هبة حندوسة المدير التنفيذى للمبادرة.



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