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السفير الأمريكى وكبير مستشارى "كيرى" يفتتحان مركز تنمية البساتين بالأقصر

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السفير الأمريكى وكبير مستشارى "كيرى" يفتتحان مركز تنمية البساتين بالأقصر السفير الأمريكى وكبير مستشارى "كيرى" يفتتحان مركز تنمية البساتين بالأقصر
استكمل كل من ديفيد ثورن كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، وستيفين بيكروفت السفير الأمريكى بالقاهرة، ظهر اليوم الجمعة، جولاتهما لدعم مشروعات التنمية والآثار والزراعة بمحافظة الأقصر، والتى من المقرر أن تنتهى مساءاً.

وفى بداية الجولة توجها إلى جمعية هى للصادرات البستانية بشارع التخطيط الإقليمى بمدينة الأقصر، وذلك للوقوف على مدى دعم مشروعات الجمعية من قبل منظمات الزراعة الأمريكية، كما افتتحا مركز تنمية وتطوير البساتين لمساعدة صغار المزارعين بمدينة الأقصر.

وأعرب السفير الأمريكى عن إعجابه الشديد بمستوى التقنيين والعاملين بمجال الزراعة فى الجمعيات والمراكز المصرية، مؤكداً على دور الولايات المتحدة الأمريكية فى تدعيم الكفاءات للوصول لأعلى معدلات النجاح فى المحاصيل المختلفة بالأقصر ومصر بأكملها.

ومن جانبها، صرحت نهال رزق المستشار الإعلامية للسفارة الأمريكية بالقاهرة، بأن الوفد الأمريكى سيقوم بعمل جولة تفقدية فى مركز التعليب والتغليف للخضروات والفواكه بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، وذلك للوقوف على نجاح المشروع الذى تشارك فيه منظمات زراعية أمريكية.

ديفيد ثورن كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى (1)

ديفيد ثورن كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى (2)
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