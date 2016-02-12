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بالصور.. متظاهرو القائد إبراهيم يطالبون بالقصاص للشهداء وإعدام محمد مرسى

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نظم متظاهرو القائد إبراهيم اليوم تظاهرة عقب صلاة الجمعة يطالبون فيها بالقصاص لشهداء الجيش والشرطة، ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "أين القصاص لأبناء الجيش والشرطة؟، ويالا يا سيسى خد قرارك.. قتل ولادنا تارى وتارك"، كما رفعوا صور شهداء حادث الهرم الإرهابى من الشرطة المصرية، ورفعوا لافتة يطالبون فيها بتنفيذ حكم الإعدام فى محمد مرسى.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة يتقدم فيها بالشكر إلى مباحث الإسماعيلية بعد ضبط كمية كبيرة من المخدرات مؤخرا، وقال محمد عبد المقصود الشهير بمحمد عظيمة: إن قوات الشرطة الأبطال يسهرون على حماية شباب من خطر المخدرات ولابد من تحيتهم وشكرهم.

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