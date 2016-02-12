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35 شركة تسحب كراسات الشروط للحصول على 14 رخصة لإنشاء مصانع أسمنت

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35 شركة تسحب كراسات الشروط للحصول على 14 رخصة لإنشاء مصانع أسمنت 35 شركة تسحب كراسات الشروط للحصول على 14 رخصة لإنشاء مصانع أسمنت

12 فبراير 2016 | 1:37 مساءً


> سحبت 35 شركة محلية وأجنبية 37 كراسة اشتراطات من مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث انتهت الهيئة من تسليم كراسات الشروط والضوابط الخاصة برخص إقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت البورتلاندي الرمادي للمستثمرين الراغبين، أول أمس الأربعاء.
> وصرح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة، أن طرح الرخص الجديدة يأتي في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لضخ استثمارات جديدة في قطاع الاسمنت وزيادة إنتاج أحد أهم السلع الاستراتيجية وذلك في إطار سد الفجوة المستقبلية بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.
> وأعلنت  وزارة التجارة والصناعة الشهر الماضي عن فتح باب سحب كراسات الاشتراطات الخاصة بـ 14 رخصة جديدة لانتاج الأسمنت الرمادي بمختلف أنواعه في 9 محافظات هي بني سويف، والمنيا وقنا، وسوهاج، واسوان، والوادي الجديد والسويس ومرسى مطروح وجنوب سيناء باجمالي طاقة انتاجية 28 مليون طن بواقع 2 مليون طن/عام لكل مصنع.
> وأشار رئيس الهيئة أن المساحة التقديرية للمصنع الواحد تبلغ حوالي مليون م2 مربع، موضحًا أن المصانع الجديدة مسئولة عن تدبير احتياجاتها من الطاقة من خلال اعتمادها على مزيج الطاقة من الفحم والوقود البديل.
> وأعلن “إسماعيل جابر” أن الثلاثاء 10 مايو المقبل آخر موعد لتلقي العروض المقدمة من المستثمرين طبقا لكراسات الشروط والضوابط التي حصلوا عليها .

2016-02-12

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