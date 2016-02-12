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مفاجأة.. 30% من أطفال مصر متقزمون و9% منخفضو الوزن من 2- 5 سنوات

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مفاجأة.. 30% من أطفال مصر متقزمون و9% منخفضو الوزن من 2- 5 سنوات مفاجأة.. 30% من أطفال مصر متقزمون و9% منخفضو الوزن من 2- 5 سنوات
التقزم أو قصر القامة من أكثر المشاكل التى تواجه الكثير من الأطفال حول العالم ويسبب لهم السخرية فى مرحلة الطفولة والعنصرية فى مرحلة البلوغ.

وفى هذا السياق، كشف الدكتور أحمد البليدى، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال كلية طب القصر العينى، أن 30% من أطفال يعانون من التقزم، مشيراً إلى أن هناك 9% من الأطفال أيضاً يعانون من انخفاض الوزن بدايه من 2- 5 سنوات.

جاءت تصريحات الدكتور أحمد البليدى، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال كلية طب القصر العينى، على هامش اليوم الثانى من المؤتمر الـ37 للجمعية المصرية لرعاية الأطفال حديثى الولادة والمبتسرين، والمنعقد فى الفترة من 10 إلى 13 فبراير الجارى بمدينة الغردقة، تحت عنوان "الجديد فى طب الأطفال حديثى الولادة".
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