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ضبط موظف بديوان الإسكندرية ينتحل صفة آخر بحى العامرية للنصب على المواطنين

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ضبط موظف بديوان الإسكندرية ينتحل صفة آخر بحى العامرية للنصب على المواطنين ضبط موظف بديوان الإسكندرية ينتحل صفة آخر بحى العامرية للنصب على المواطنين
استغل موظف وسائق بديوان محافظة الإسكندرية عملهما بمبنى المحافظة، وحيازتهما سيارة معلقة لوحات تحمل أرقاما حكومية، وقاما بالاستيلاء على أموال المواطنين بعد انتحال صفة موظفين بإدارة الإشغالات بحى العامرية ثان مقابل عدم تحرير محاضر مخالفة لهم.

حضر لقسم شرطة ثان العامرية "إبراهيم.ش" 52 سنة رئيس إدارة النظافة بحى ثان العامرية، وأبلغ بورود عدة شكاوى من المواطنين تفيد بقيام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة محافظة بانتحال صفة موظفين بإدارة الإشغالات بالحى، وتحصيل مبالغ مالية منهم نظير عدم تحرير مخالفات لهم.

تم إعداد الكمين اللازم لهما وضبطهما، وهما كل من "مصطفى.م" 59 سنة سائق بديوان عام المحافظة مقيم دائرة محرم بك، و"عادل.ض" 54 سنة موظف بديوان عام المحافظة مقيم دائرة أول المنتزه، و"على.س" 55 سنة سائق بديوان عام المحافظة مقيم دائرة باب شرقى.

وذلك أثناء تواجدهما بمنطقة الناصرية القديمة دائرة القسم مستقلين السيارة 8941 "التابعة للمحافظة – قيادة الأول".

وتم تحرير المحضر إدارى قسم ثان العامرية، وجار العرض على النيابة.

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مصر 365

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