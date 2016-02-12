سامح شكرى يجرى مباحثات مع رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لمؤسسات الدولة

أكد المستشار أحمد ابو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكرى، وزير الخارجية، التقى خلال تواجده فى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونخ للأمن مع رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام، وتناول اللقاء بحث تطورات الأوضاع الداخلية فى لبنان، وأهمية الحفاظ على الاستقرار بها، فى ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة، وأكد شكرى دعم مصر الكامل للبنان ولمؤسسات الدولة، كما تم تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن رئيس الوزراء اللبنانى نقل تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى، كما بحث شكرى أيضا مع سلام عدداً من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الأزمة السورية.

من ناحية أخرى أكد المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكرى التقى أيضا على هامش المؤتمر وزراء خارجية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وألمانيا، ومع أمين عام منظمة التعاون الإسلامى، وتناول معهم بشكل مستفيض تطورات الأزمة السورية وسبل تحقيق وقف الأعمال العدائية فى أسرع وقت ممكن، وضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المختلفة داخل سوريا.

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