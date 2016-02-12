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رئيس الوزراء يلتقى أعضاء مجلس النواب لـ 5 محافظات الأحد

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رئيس الوزراء يلتقى أعضاء مجلس النواب لـ 5 محافظات الأحد رئيس الوزراء يلتقى أعضاء مجلس النواب لـ 5 محافظات الأحد
يواصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء لقاءاته مع أعضاء مجلس النواب، مع إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى لكلمته أمام البرلمان وقرب إلقاء لبيانها على مجلس النواب مع نهاية شهر فبراير، حيث يلتقى رئيس الوزراء يوم الأحد أعضاء مجلس النواب عن المناطق الحدودية عن كل من محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح.

وتتضمن اللقاءات عرضا لأهم الخطوات التى تقوم بها الحكومة لخدمة المواطنين وتوفير الاحتياجات الخدمية، كما يتناول الاجتماع عرض أعضاء البرلمان لأهم مطالب أهالى دائرتهم والخدمات التى يحتاجها المواطنون للعمل على مشاكلهم على ارض الواقع، بالإضافة إلى الاستماع لوجهة نظر النواب فى تشجيع الاستثمارات.

وكان رئيس الوزراء قد التقى على مدار الأسبوعين الماضيين أعضاء مجلس النواب عن كل من محافظات السويس والإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والفيوم وبنى سويف، وتناولت اللقاءات عرضا لأهم المشاكل التى تواجه المواطنين.

كما عرض رئيس الوزراء الإجراءات التى تتخذها الحكومة لدعم الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لما تحققه من إضافات للاقتصاد القومى وتوفير للمزيد من فرص العمل للشباب، والعمل فى الوقت نفسه على ترشيد فاتورة الاستيراد العشوائى لبعض السلع تشجيعاً للمنتج المحلى.

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مصر 365

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