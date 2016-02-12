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ننشر صور تكريم وزيرى الدفاع والداخلية لرجال الجيش والشرطة فى شمال سيناء

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ننشر صور تكريم وزيرى الدفاع والداخلية لرجال الجيش والشرطة فى شمال سيناء ننشر صور تكريم وزيرى الدفاع والداخلية لرجال الجيش والشرطة فى شمال سيناء
ينشر "اليوم السابع"، صور جولة الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى، واللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، لعناصر قوات إنفاذ القانون من أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزة بشمال سيناء، والتى نجحت خلال الفترة الماضية فى فرض السيطرة الأمنية الكاملة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى، وتحقيق العديد من الضربات المتلاحقة للقضاء على العناصر التكفيرية والأوكار والبؤر الإرهابية التى تتحصن بها تلك العناصر.

وكرم القائد العام ووزير الداخلية، عدد من الضباط وضباط الصف والصناع والمجندين المتميزين من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المدنية تقديرا لجهودهم فى تحقيق العديد من النجاحات الأمنية خلال المواجهات المستمرة للقضاء على الإرهاب فى سيناء.

وحضر الجولة الفريق أسامة عسكر قائد قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب واللواء أركان حرب ناصر العاصى قائد الجيش الثانى الميدانى ومدير أمن شمال سيناء .

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>- وزيرا الدفاع والداخلية يتفقدان قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء
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