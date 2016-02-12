سامح شكرى يعرض على نظيره الإيطالى جهود الأمن للعثور على قتلة جوليو ريجينى

فى إطار اللقاءات التى يجريها سامح شكرى وزير الخارجية فى مدينة ميونخ الألمانية، على هامش مشاركته فى مؤتمر ميونخ للأمن، التقى وزير الخارجية مع وزير خارجية إيطاليا باولو جنتيليونى.

وذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا فى لقائهما العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات، كما بحثا التطورات الخاصة بالحادث الأخير الخاص بمقتل المواطن الإيطالى والتعاون القائم بين الأجهزة المعنية فى البلدين لكشف ملابسات الحادث والجهود المكثفة التى تقوم بها أجهزة الأمن المصرية لتقديم الجناة للعدالة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن كلا من شكرى وجينتيلونى تناولا بشكل مفصل أيضا التنسيق والتشاور المستمر القائم حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية التى تهم البلدين، وفى مقدمتها تطورات الأزمتين السورية والليبية فى ضوء عقد اجتماعين دوليين حولهما فى ميونخ، والأهمية البالغة لوقف أعمال قتل المدنيين فى سوريا وتفعيل العملية السياسية، فضلا عن ضرورة الإسراع بجهود تشكيل حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا لمحاربة الاٍرهاب وبناء الدولة وفرض الأمن والقانون.

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