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المخابرات الأمريكية تتهم «داعش» باستخدام أسلحة كيماوية في القتال

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المخابرات الأمريكية تتهم «داعش» باستخدام أسلحة كيماوية في القتال المخابرات الأمريكية تتهم «داعش» باستخدام أسلحة كيماوية في القتال

أرشيفية

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان، إن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي استخدموا أسلحة كيمياوية في القتال، مؤكدًا أنهم قادرون على إنتاج كميات صغيرة من غازي الكلور والخردل.

وقال برينان اليوم الجمعة إنه تم تسجيل عدة حالات استخدم فيها التنظيم الإرهابي أسلحة كيمياوية في ساحات القتال.

وأضاف “برينان” بحسب وكالة الشرق الأوسط، أن وكالة الاستخبارات المركزية تعتقد أن داعش يملك القدرة على إنتاج كميات صغيرة من غازي الكلور والخردل، مشيرا إلى أن هناك تقارير تتحدث عن قدرة التنظيم على الحصول على المواد الأولية اللازمة لإنتاج هذه الأسلحة.

وحذر مدير المخابرات الأمريكية من إمكانية أن يعمد داعش إلى تصدير هذه الأسلحة إلى الغرب لجني الأموال، مؤكدا أن هذا يبقى هذا احتمالا قائما، لذا فإنه من المهم قطع طرق النقل والتهريب التي يستخدمها التنظيم.

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