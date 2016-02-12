شكري يلتقي بنظيره الإيطالي جنتيليوني علي هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن

التقي وزير الخارجية مع وزير خارجية إيطاليا باولو جنتيليوني، في إطار اللقاءات التي يجريها سامح شكري وزير الخارجية في مدينة ميونخ الألمانية علي هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين تناولا في لقائهما العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، كما بحثا التطورات الخاصة بالحادث الأخير الخاص بمقتل المواطن الايطالي والتعاون القائم بين الاجهزة المعنية في البلدين لكشف ملابسات الحادث والجهود المكثفة التى تقوم بها اجهزة الأمن المصرية لتقديم الجناة للعدالة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بان كلا من شكرى وجينتيلوني تناولا بشكل مفصل ايضا التنسيق والتشاور المستمر القائم حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها تطورات الأزمتين السورية والليبية في ضوء عقد اجتماعين دوليين حولهما في ميونخ، والاهمية البالغة لوقف اعمال قتل المدنيين في سوريا وتفعيل العملية السياسية ، فضلا عن ضرورة الإسراع بجهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا لمحاربة الاٍرهاب وبناء الدولة وفرض الأمن والقانون.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ان الوزيرين تناولا في لقائهما العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، كما بحثا التطورات الخاصة بالحادث الأخير الخاص بمقتل المواطن الايطالي والتعاون القائم بين الاجهزة المعنية في البلدين لكشف ملابسات الحادث والجهود المكثفة التى تقوم بها اجهزة الأمن المصرية لتقديم الجناة للعدالة.

واضاف المتحدث باسم الخارجية، بان كلا من شكرى وجينتيلوني تناولا بشكل مفصل ايضا التنسيق والتشاور المستمر القائم حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها تطورات الأزمتين السورية والليبية في ضوء عقد اجتماعين دوليين حولهما في ميونخ، والاهمية البالغة لوقف اعمال قتل المدنيين في سوريا وتفعيل العملية السياسية ، فضلا عن ضرورة الإسراع بجهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا لمحاربة الاٍرهاب وبناء الدولة وفرض الأمن والقانون.

ــــــــــ