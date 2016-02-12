سوبر كلاسيكو البرتغال.. فوز بنفيكا على بورتو ' بيسيرو ' يفيد كوكا

يلتقي بنفيكا مع نظيره بورتو مساء اليوم الجمعة على ملعب "دا لوش" ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري البرتغالي.

المباراة المعروفة بالسوبر كلاسيكو هي الأكبر تاريخيا بين فرق البرتغال، ودائما ما يكون للفوز بها دور في تحديد بطل المسابقة في الموسم.

وعلى عكس السنوات الماضية، فإن المنافسة هذا الموسم على القمة تأتي بين بنفيكا وسبورتنج لشبونة وليس بورتو كما المعتاد.

بنفيكا اعتلى صدارة الترتيب لأول مرة هذا الموسم في الجولة الماضية، وبفارق الأهداف فقط عن سبورتنج لشبونة، لكنه يصطدم هذا الأسبوع مع الكبير بورتو، وهي المباراة غير مضمونة العواقب بالنسبة للنسور.

مباراة للثأر

مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز بورتو بهدف مقابل لا شيء في معقلهم "دراجاو" وبهدف متأخر عن طريق أندري أندري في الدقيقة الـ 86، ولذلك سيحاول بنفيكا تعويض الخسارة في تلك المباراة رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق دفاعيا وعلى رأسها المخضرم لويزاو.

إفادة مشتركة بين بنفيكا والمصريين

حينما يلتقي بنفيكا الليلة مع بورتو الذي تولى قيادة جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي السابق مؤخرا، فقد يتذكر البعض موقف الفريق الأحمر مع أحمد حسن كوكا بداية الموسم حين تراجعوا عن إتمام التعاقد معه بعد التوقيع بسبب إصابته، لكن بنظرة أخرى فقد يكون فوز بنفيكا مفيدا لكوكا نفسه هذه المرة.

فوز بنفيكا على بورتو سيعني استمرارهم على القمة مهما كانت نتيجة سبورتنج لشبونة في المباراة الأخرى أمام ناسيونال ماديرا والذي يضم في صفوفه علي غزال المدافع المصري، لكن ماديرا إن حقق فوزا يحتاجه بشدة للخروج من منطقة الهبوط سيكون الأمر مفيدا بشكل أكبر بكل تأكيد لبنفيكا.

وفي مقابل الاستفادة التي يرجوها بنفيكا من ماديرا، فإن سبورتنج براجا الذي يضم بين صفوفه أحمد حسن كوكا ينتظر نتيجة تلك المباراة هو الأخر.

فبراجا قبل الجولة الماضية كان يبعد عن بورتو صاحب المركز الثالث بفارق 10 نقاط، لكنه استغل تعثر التنانين وحقق الفوز ليقلص الفارق إلى سبع نقاط.

وإذا حقق بنفيكا الفوز على بورتو اليوم فسيتيح الفرصة لبراجا من جديد كي يقلص الفارق مع بورتو إلى 4 نقاط فقط حال حقق براجا الفوز على مارتيميو يوم الأحد المقبلة.

ويسعى براجا للظفر بالمركز الثالث من أنياب بورتو، ليتأهل بدلا منه لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذ يتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأوائل في البرتغال إلى دوري أبطال أوروبا، ويتأهل أصحاب المركزين الرابع والخامس إلى بطولة الدوري الأوروبي.