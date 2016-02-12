القبض على 3 عاطلين بالإسماعيلية والإسكندرية والمنوفية بحوزتهم مواد مخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظات الإسماعيلية والإسكندرية والمنوفية، من ضبط 3 عاطلين متورطين فى تجارة وحيازة المخدرات.

تمكنت مباحث قسم ثان الإسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته 30 لفافة بانجو بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات للرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية، مفادها قيام المتهم "إبراهيم. ج.م" 32 سنة عاطل ومقيم الكيلو 11 دائرة القسم، بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذا من محل إقامته مسرحا لمزاولة نشاطه الغير مشروع.

على الفور تم إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة للقبض على المتحرى عنه، وتمكن النقباء أحمد ثروت ومصطفى سلامة وأنور القاضى وإسلام مشهور معاونى المباحث، من القبض على المتهم وبحوزته 30 لفافة من نبات البانجو المخدر معدة للبيع.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، فى ضبط تاجر مخدارت بحوزته 3 آلاف قرص مخدر قبل محاولة توزيعها على عملائه بالمحافظة.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام المدعو "أحمد ا ا ع" سن 49 عاطل مقيم دائرة قسم شرطة باب شرقى بمزاولة نشاطاً إجراميا فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة خاصة الأقراص المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 3000 قرص مخدر، ومبلغ 225 جنيهاً، وهاتف محمول، وعميله " أحمد. ا" 28 سنة عاطل مقيم دائرة قسم الجمرك بحوزته 9 أقراص مخدر، ومبلغ 110 جنيهات، وهاتف محمول، أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وبمواجهتهما أقر الأول بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وأقر الثانى بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأنها عينه تحصل عليها من المتهم الأول للتأكد من جودة الأقراص المخدرة، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات قسم الدخيلة، وجارى العرض على النيابة.

كما تمكنت مباحث مركز السادات بالمنوفية من ضبط عاطل وبحوزته 4600 قرص مخدر/، وبندقية خرطوش، وذلك قبل ترويجهما على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائى بالسادات، يفيد بضبط "يوسف. ا" عاطل وبحوزته 4600 قرص مخدر، وبندقية خرطوش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة، واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.