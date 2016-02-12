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السجن لجندي إسرائيلي شارك في جلسات تعذيب بالكهرباء معتقلين فلسطينيين

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السجن لجندي إسرائيلي شارك في جلسات تعذيب بالكهرباء معتقلين فلسطينيين السجن لجندي إسرائيلي شارك في جلسات تعذيب بالكهرباء معتقلين فلسطينيين

جنود إسرائيليين – أرشيفية

كتب: عمر محيسن

حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية،  بالسجن سبع سنوات على جندي آساء معاملة فلسطينيين موقوفين خلال أعمال العنف التي اندلعت منذ اكتوبر في الأراضي الفلسطينية.

وقال الجيش الاسرائيلي، نقلًا عن وكالة فرانس بريس، في بيان له أمس الخميس، أن العسكري أدين باساءة معاملة أفراد معتقلين، وأضاف أن قوات الدفاع الاسرائيلية ترى في هذه الحوادث انتهاكًا وإساءة لمدونة السلوك في الجيش وتدينها بشدة.

ولم يوضح الجيش الأسباب الدقيقة التي تقف وراء اتهام الجندي، لكن الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت احرونوت ذكر أنه قام مرتين بضرب وإساء معاملة معتقلين فلسطينيين، وشارك في جلسات أُخضع فيها أحد المعتقلين لصدمات كهربائية.

وقال البيان أن الجيش سينظر في قضايا أخرى من هذا النوع.

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