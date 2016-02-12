أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 25 قضية تهرب ضريبى و7 سيارات مخالفة للإعفاء الجمركى

Google+ Print
ضبط 25 قضية تهرب ضريبى و7 سيارات مخالفة للإعفاء الجمركى ضبط 25 قضية تهرب ضريبى و7 سيارات مخالفة للإعفاء الجمركى
تمكنت شرطة التهرب الضريبي من ضبط (25) حالة تهرب ضريبى، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة وضبط (8) قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها .

كما تم ضبط (7) سيارات لمخالفتها قانون الإعفاءات الجمركية، وضبط (81) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ (31) حكم قضائى متنوع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365