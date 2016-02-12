ضبط 25 قضية تهرب ضريبى و7 سيارات مخالفة للإعفاء الجمركى

تمكنت شرطة التهرب الضريبي من ضبط (25) حالة تهرب ضريبى، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة وضبط (8) قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها .

كما تم ضبط (7) سيارات لمخالفتها قانون الإعفاءات الجمركية، وضبط (81) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ (31) حكم قضائى متنوع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة .

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