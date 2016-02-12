ضبط 350 كيلو دقيق مدعم و107 أسطوانات بوتاجاز فى حملة تموينية بالبحيرة

شنت مباحث التموين بالبحيرة، بقيادة المقدم وجدى الصيرفى بالتعاون مع مديرية التموين بالبحيرة برئاسة محمد عصر وكيل الوزارة، حملة مكثفة على الأسواق لضبط المخالفين والرقابة على الأسعار.

وتمكنت الحملة من "ضبط ح.ك.م" 36 سنة المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن بالمدينة الصناعية قسم دمنهور لقيامه بتجميع 350 كيلو دقيق بلدى مدعم، وكذلك 5 بطاقات تموينية ذكية، بغرض بيع الدقيق بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة والبطاقات التموينية بغرض التلاعب فى الحصص المقررة للمواطنين، تحرر عن ذلك المحضر 2930 جنح قسم دمنهور لسنة 2016.

كما تم ضبط "م.س.س" 44 سنة صاحب مصنع طوب كائن بقرية كفر مجاهد مركز كوم حمادة لحيازته 107 أسطوانات بوتاجاز مدعمة لاستخدامها فى المصنع لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحررعن ذلك المحضر رقم 5455 جنح مركز كوم حمادة لسنة 2016.

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