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ضبط شبكة آداب تقودها سيدة وزوجها بالإسكندرية

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ضبط شبكة آداب تقودها سيدة وزوجها بالإسكندرية ضبط شبكة آداب تقودها سيدة وزوجها بالإسكندرية
نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى، فى ضبط آداب، تديرها سيدة وزوجها العجوز.

وردت معلومات للرائد عمرو نعيم الضابط بقسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام "شريهان .م " بإدارة شقة كائنة بالطابق الثانى بالعقار شارع عمر بن العاص، دائرة قسم شرطة الدخيلة لأعمال الدعارة واستقطاب الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك بمعاونة زوجها "أشرف .ص ".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من "شريهان. م" - 34 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم الدخيلة، و"أشرف. ص"- 54سنة بالمعاش مقيم دائرة قسم الجمرك السابق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات وسرقة
>وإدارة مسكن للدعارة منها القضية جنح الدخيلة إدارة مسكن للدعارة، و" محمد. ف"- 39 سنة مقاول مقيم مركز أبو حمص – محافظة البحيرة " راغب متعة، و" السيد .م "- 51 سنة طباخ مقيم مركز أبو حمص – محافظة البحيرة "راغب متعة"، و" إسراء .خ " - 20 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم الدخيلة " ممارسة دعارة – تلبس ".

تم ضبط الرابع والخامسة عراة تماما داخل إحدى غرف الشقة فى حالة اختلاط جنسى وضبط بحوزتهم مبلغ مالى 360 جنيها ومبلغ 5 يورو و7 هواتف محمولة و4 أقراص منع الحمل.

بمواجهتهم اعترفوا، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة الدخيلة وجار العرض على النيابة.

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مصر 365

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