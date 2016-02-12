ضبط 3 سائقين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالمنوفية

أجرت إدارة المرور بالمديرية حملة تحت إشراف اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، بدائرة قسم شبين الكوم، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية.

وحصلت الحملة على عينات عشوائية من بعض سائقى السيارات وعددهم 20 سائقا، وتبين وجود 3 حالات إيجابية لكل من "ناصر . ج . ع" 45 عاما قائد السيارة رقم ( ط د 7625 ) أجرة، و"الجندى.ز. أ" 32 عاما قائد السيارة رقم ( 801399 ) نقل، و"عادل.ع.م" 43 عاما قائد السيارة رقم (1094020) ملاكى.

وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام (2902 – 2903 - 2904) جنح قسم شبين الكوم واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.