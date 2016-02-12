ضبط 3 سائقين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالمنوفية

أجرت إدارة المرور بالمديرية حملة تحت إشراف اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، بدائرة قسم شبين الكوم، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وحصلت الحملة على عينات عشوائية من بعض سائقى السيارات وعددهم 20 سائقا، وتبين وجود 3 حالات إيجابية لكل من "ناصر . ج . ع" 45 عاما قائد السيارة رقم ( ط د 7625 ) أجرة، و"الجندى.ز. أ" 32 عاما قائد السيارة رقم ( 801399 ) نقل، و"عادل.ع.م" 43 عاما قائد السيارة رقم (1094020) ملاكى.
وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام (2902 – 2903 - 2904) جنح قسم شبين الكوم واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.