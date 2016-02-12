بالصور.. ضبط ثلاثة أطنان حفاضات أطفال مغشوشة وغير صالحة فى بنى سويف

تمكنت وحدة مباحث التموين ، بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الجمعة، برئاسة المقدم محمد محفوظ، رئيس مباحث التموين، من ضبط ثلاثة أطنان من حفاضات الأطفال مغشوشة وغير صالحة للاستخدام.

وألقت الحملة التموينية القبض على "محمد.س" مقيم مركز إهناسيا لقيامة بشراء حفاضات أطفال مرتجعات المصانع ويقوم بإعادة تعبئتها وتغليفها بواسطة ماكينة لكبس الحفاضات وماكينة للتغليف، ويقوم بطرح المنتج بالأسواق بمسمى تجارى آخر على الحفاضات.

وضبطت بحوزة المتهم طن حفاضات أطفال كبير الحجم، و1.5 طن حفاضات أطفال متوسط الحجم، و68 باكتة حفاضات بكل باكتة 40 حفاضة أطفال.

واعترف المتهم لإدارته منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة وطرح المنتج بالأسواق باسم تجارى وعلامة تجارية بدون ترخيص من الجهات الصناعية المختصة، وتقليد العلامات والبيانات التجارية والغش التجارى والتصنيع لمنتج غير مطابق للمواصفات.

تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيق بشأنها.

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