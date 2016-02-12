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ضبط عاطل بحوزته 3000 قرص مخدر بالإسكندرية

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ضبط عاطل بحوزته 3000 قرص مخدر بالإسكندرية ضبط عاطل بحوزته 3000 قرص مخدر بالإسكندرية
ضبطت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، تاجر مخدرات بحوزته 3 آلاف قرص مخدر قبل محاولة توزيعها على عملائه بالمحافظة.

كانت قد وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات، تفيد قيام "أحمد.ا" سن 49 عاطل مقيم دائرة قسم شرطة باب شرقى بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة خاصة الأقراص المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته 3000 قرص مخدر و225 جنيهاً وهاتف محمول وعميله "أحمد. ا" 28 سنة عاطل مقيم دائرة قسم الجمرك بحوزته 9 أقراص مخدرة و110 جنيهات وهاتف محمول أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وبمواجهتهما أقر الأول بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وأقر الثانى بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأنها عينة تحصل عليها من المتهم الأول؛ للتأكد من جودة الأقراص المخدرة، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتحرر المحضر جنايات قسم الدخيلة وجار العرض على النيابة.

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مصر 365