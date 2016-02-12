السفير الأمريكى يفتتح مركزا لمساعدة صغار المزارعين بـ"الأقصر"

نشر الحساب الرسمى للسفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، صورة من افتتاح مركز تنمية وتطوير البساتين لمساعدة صغار المزارعين بالأقصر من قبل كل من ديفيد ثورن كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، وستيفين بيكروفت السفير الأمريكى بالقاهرة.

وعلقت السفارة على الصورة قائلة "افتتح السفير بيكروفت والسفير ثورن مركز تنمية وتطوير البساتين لمساعدة صغار المزارعين بالأقصر".

وكان كل من ديفيد ثورن كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، وستيفين بيكروفت السفير الأمريكى بالقاهرة، ويرافقهم محمد سيد بدر محافظ الأقصر والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، وقيادات السفارة الأمريكية، قد تفقدوا أمس الخميس، آثار الأقصر لدعمها وتنشيط السياحة وزيارة آثار المحافظة.



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