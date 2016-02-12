أخبار عاجلة

تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السفير الأمريكى يفتتح مركزا لمساعدة صغار المزارعين بـ"الأقصر"

Google+ Print
السفير الأمريكى يفتتح مركزا لمساعدة صغار المزارعين بـ"الأقصر" السفير الأمريكى يفتتح مركزا لمساعدة صغار المزارعين بـ"الأقصر"
نشر الحساب الرسمى للسفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، صورة من افتتاح مركز تنمية وتطوير البساتين لمساعدة صغار المزارعين بالأقصر من قبل كل من ديفيد ثورن كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، وستيفين بيكروفت السفير الأمريكى بالقاهرة.

وعلقت السفارة على الصورة قائلة "افتتح السفير بيكروفت والسفير ثورن مركز تنمية وتطوير البساتين لمساعدة صغار المزارعين بالأقصر".

وكان كل من ديفيد ثورن كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، وستيفين بيكروفت السفير الأمريكى بالقاهرة، ويرافقهم محمد سيد بدر محافظ الأقصر والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، وقيادات السفارة الأمريكية، قد تفقدوا أمس الخميس، آثار الأقصر لدعمها وتنشيط السياحة وزيارة آثار المحافظة.

السفارة الامريكية بالقاهرة ، الاقصر ، بيكروفت ، ديفيد ثورن ، وزيرة التعاون ، سحر نصر (1)

السفارة الامريكية بالقاهرة ، الاقصر ، بيكروفت ، ديفيد ثورن ، وزيرة التعاون ، سحر نصر (2)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365