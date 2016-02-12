وزير الرى: رفع تقرير أمام الرئيس خلال يومين بشأن اجتماعات سد النهضة

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أنه سيقدم تقرير لـ الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء شريف اسماعيل عن نتائج الجولة العاشرة لمفاوضات سد النهضة، خلال يومين والتى اختتمت أعمالها أمس الخميس بالخرطوم، بحضور وزراء المياه فى مصر والسودان وأثيويبا وأعضاء اللجنة الوطنية الفنية المؤلفة من 12 خبيرا من الدول الثلاث ومعاونيهم.

ويتضمن التقرير ما اتفق عليه الوزراء، بعقد اجتماع حادى عشر فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، حيث يتم فيه التعاقد مع المكتب الاستشارى الفرنسى "بى.أر.أل" الرئيسى المنفذ للدراسات بنسبة 70%، ومعه مكتب "أرتيليا" بنسبة 30% .

ويشمل التقرير، تقييم للعرض الفنى المقدم من الشركتين الفرنسيتين والذى تم فى مناخ إيجابى، وتم فيه التوافق على الاستفسارات والتوضيحات الفنية المطلوبة من الشركتين لبعض جوانب العرض الفنى ومدى توافقه مع الشروط المرجعية السابق تحديدها، وقد تم ذلك بأسلوب علمى توافقت فيه آراء الدول الثلاثة على أهمية تدعيم الدراسة والارتقاء بها، لضمان خروجها بأعلى مستوى من الحرفية والمهنية بما يلبى طموحات الدول الثلاث.

كانت المحادثات قد بدأت فى 7 فبراير الجارى على مستوي الخبراء من الدول الثلاثة بمشاركة الشركتين الفرنسيتين BRL و Artelia والمنوط بهما إعداد الدراسات الخاصة بتأثيرات سد النهضة الإثيوبى على مصر والسودان، حيث تم خلال اللقاء مناقشة تقييم الدول الثلاث للعرض الفنى المحدث والتى قدمته الشركتين الفرنسيتين وتم مناقشة ممثلى الشركتين فى بعض الأمور الفنية بالعرض.