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الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في أثينا

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الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في أثينا الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في أثينا

ارشيفية

أطلقت الشرطة اليونانية، اليوم الجمعة، عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق مزارعين محتجين رشقوا مقر وزارة الزراعة في وسط أثينا بالحجارة، وذلك قبل مظاهرة كبيرة متوقعة في وقت لاحق من اليوم.

ويتوجه مزارعون من كل أنحاء اليونان إلى العاصمة، لإظهار غضبهم من خطط لزيادة مساهمات المعاشات والضرائب، واشتبك نحو 800 مزارع من كريت كبري جزر اليونان مع الشرطة، التي تحرس مدخل الوزارة وألقوا حجارة وحطموا واجهات.

وقال مسؤول في الشرطة “حاول المزارعون إزاحة الشرطة من مدخل الوزارة، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنعهم”.

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