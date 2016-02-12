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مؤشر نيكى يتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ 2008

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مؤشر نيكى يتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ 2008 مؤشر نيكى يتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ 2008

تراجع مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية إلى أدني مستوياته منذ 16 شهرًا في ختام التعاملات اليوم الجمعة، وسط تداولات كثيفة مسجلًا أكبر خسائره الأسبوعية منذ 2008 مع إقبال المستثمرين على بيع الأصول عالية المخاطر، بعد نزول الدولار لأدنى مستوياته في 15 شهر أمام الين.

وهبط مؤشر نيكي القياسي بنسبة 4.8 بالمائة ليغلق عند 14952.61 نقطة، مسجلًا أدنى مستوى إغلاق له منذ أكتوبر 2014، وعلى مدى الأسبوع خسر المؤشر 11.1 بالمائة مسجلًا أكبر هبوط أسبوعي له منذ أكتوبر 2008، وكانت أحجام التداول على مؤشر توبكس كثيفة إذ تداول 4.704 مليارات سهم، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس.

وكانت الأسواق اليابانية مغلقة بمناسبة عطلة عامة، أمس الخميس، حين انخفض الدولار إلى 110.985 ين مسجلًا أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2014 وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وأخرى تتعلق بالنظام المصرفي، وهو ما زاد من الطلب على الأصول الآمنة.

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