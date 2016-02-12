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خبير كبد يكشف تفاصيل تجربة ناجحة لعلاج فيرس سى خلال 6 أسابيع

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خبير كبد يكشف تفاصيل تجربة ناجحة لعلاج فيرس سى خلال 6 أسابيع خبير كبد يكشف تفاصيل تجربة ناجحة لعلاج فيرس سى خلال 6 أسابيع
كشف الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمركز تيودور بلهارس عن أن هناك اتجاه حديث لعلاج مرض فيرس سى من النوع الجينى الأول خلال 6 أسابيع بدلا من 12، كما هو المتبع حاليا مع أغلب الأدوية الجديدة.

وأوضح أستاذ الكبد الشهير فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، على هامش مؤتمر المنتدى الدولى لأمراض الكبد، أن هناك تجربة جديدة أجريت على حوالى 200 شخص من المصابين بفيرس سى من النوع الجينى الأول، باستخدام 3 أدوية، وهما سوفوسبوفير وسيميبريفير وليديسبفير، حيث يعطلان عمل أنزيمات البوليميريز والبروتيز والهيليكيز، التى يستخدمها فيرس سى لإصابة خلايا جديدة.

وكشفت النتائج أن العلاج لمدة 4 أسابيع فقط كان غير كافى تماما لعلاج فيرس سى، حيث بلغت معدلات شفاء المرضى "SVR" 27% فقط.

وحال علاج مجموعة أخرى من مرضى فيرس سى، الذين لم يسبق لهم تناول أى دواء وغير مصابين بالتليف، كانت النتائج رائعة ووصلت معدلات الشفاء لنسبة 93%، بينما قلت النسبة لتصل إلى 83% فقط بين مرضى التليف الذين لم يتناولوا اى أدوية لعلاج فيرس سى، وبلغت 67% بين المرضى المصابين بالتليف وسبق لهم العلاج بأدوية فيرس سى.

جدير بالذكر أن النوع الجينى الرابع من فيرس سى هو المنتشر فى ، بينما النوع الجينى الأول منتشر بشكل أكبر فى أمريكا.

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مصر 365

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