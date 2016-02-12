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الطائرات الروسية تشن غارات جوية على ريف حلب

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الطائرات الروسية تشن غارات جوية على ريف حلب الطائرات الروسية تشن غارات جوية على ريف حلب

أرشيفية

شنت الطائرات الروسية، اليوم الجمعة، عدة غارات جوية على بلدات السين وبرهلين وتادف وقباسين ومدينة الباب في ريف حلب، فيما اندلعت اشتباكات بين قوات المعارضة السورية والقوات الكردية على أطراف مطار منج العسكري في المحافظة.

وأشارت قناة (سكاي نيوز) إلى سقوط عدة قتلى بين صفوف الجيش السوري – بينهم ضباط – جراء استهداف قوات المعارضة براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية مقرا عسكريا، في محيط تلة غزالة، في جبل الأكراد، بريف اللاذقية.

من ناحية أخرى، أفادت القناة بوقوع اشتباكات بين قوات المعارضة والجيش الحكومي على أطراف حي جوبر شرقي دمشق، مشيرة إلى حشد قوات برية من بينهم المئات من المليشيات الإيرانية على الجبهة الجنوبية الشرقية من مدينة داريا، في الغوطة الغربية، وذلك استعداداً لبدء عملية عسكرية واسعة تهدف للسيطرة على المدينة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في مؤتمر صحفي، عقده فى وقت مبكر اليوم الجمعة عقب محادثات مع عدد من الدبلوماسيين فى ميونخ، إن المجتمعين اتفقوا على تطبيق وقف للعمليات العسكرية في عموم سوريا، على أن يبدأ ذلك خلال أسبوع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوى الكبرى غير متأكدة من إمكانية تحقيق ذلك. بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن وقف العمليات العسكرية لا يشمل تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات الإرهابية.

أ ش أ

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