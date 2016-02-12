خطة أمنية محكمة لتأمين مؤتمر "أفريقيا بيتنا" بشرم الشيخ

تشهد محافظة جنوب سيناء، حالة من الاستنفار الأمنى وتشديدات على المداخل الحدودية للمحافظة، والمنشآت الحيوية والأمنية، وتعزيز سيارات تأمين الطرق بضباط وقوات خاصة بالتعاون مع القوات المسلحة بداية من مدينة رأس سدر حتى مدينة طابا، تزامنًا مع قرب انطلاق مؤتمر "إفريقيا بيتنا"، والذى تستضيفه مدينة السلام بشرم الشيخ والمقرر انطلاقه 20 فبراير الجارى ولمدة يومين.

كما شهد نفق الشهيد أحمد حمدى الذى يربط سيناء بمحافظات الجمهورية عن طريق السويس اليوم الجمعة، تشديدات أمنية وتفتيش دقيق للسيارات من الجانبين وتكثيف أمنى بالمدخل الجنوبى للمجرى الملاحى لقناة السويس، يأتى ذلك فى إطار الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين النفق فى أيام الإجازات والاحتفالات كإجراء احترازى.

من جانبه أكد اللواء مجدى موسى مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، أن هناك خطة أمنية محكمة لتأمين المؤتمر بالتنسيق مع القوات المسلحة، مضيفا أن هناك تأمينًا على جميع المدقات الجبلية والحدود الفاصلة بيننا وبين محافظة شمال سيناء بالتعاون مع أهالينا البدو الشرفاء الذين يقومون على حراسة المدقات والإبلاغ عن أى أشخاص غرباء عن المنطقة.

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