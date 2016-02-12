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محافظ أسوان: وزير الاستثمار يصدق على إقامة منطقتين لوجستية على حدود السودان

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محافظ أسوان: وزير الاستثمار يصدق على إقامة منطقتين لوجستية على حدود السودان محافظ أسوان: وزير الاستثمار يصدق على إقامة منطقتين لوجستية على حدود السودان
أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، فى كلمته خلال وضع حجر الأساس لفرع الاستثمار بالمحافظة بحضور وزير الاستثمار أشرف سالمان، أن الوزير وافق على إقامة منطقتين لوجستيين شمال أرقين وقسطل على الحدود المصرية السودانية.

وتوجه محافظ أسوان بالشكر والتقدير لحرص وزارة الاستثمار على إقامة فرع الاستثمار بالمحافظة الذى يمثل القاعدة التى ستنطلق منها فرص الاستثمار فى هذه المحافظة الواعدة بمقوماتها الإستثمارية وثرواتها الطبيعية من خامات تعدينية ومحجرية وسمكية و الزاخر بها كل شبر من أرض أسوان والمتوفرة باحتياطيات هائلة لم تستغل بعد بالشكل المطلوب بالإضافة إلى المصادر المتنوعة للطاقة.

كما توجه اللواء حجازى بالشكر أيضاً على موافقة الوزارة والهيئة، على مطالبه العادلة لتعيين كافة العمالة المطلوبة لتشغيل فرع هيئة الاستثمار الجديد بعد تشييده من أبناء أسوان، والذى سيشهد تنفيذ آلية الشباك الواحد ليوفر ذلك الوقت والجهد والتكلفة على المستثمرين، مما سيكون له أكبر الأثر فى جذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة ستسعى للاتفاق مع الشركات المنفذة بأن يكون أبناء أسوان هم المصدر الأول بل والوحيد للعمالة بكافة المشروعات الإستثمارية للمساهمة فى الحد من البطالة، فبناء الجديدة لن يكون إلا بزيادة الإنتاج و التنمية والاستثمار على كل شبر من أرضها، وهذه ليست مجرد شعارات رنانة، ولكنها روح التحدى وإرادة البناء التى تقود العمل التنموى فى أسوان التى أصبحت الآن منطقة جذب استثمارى، وفى بؤرة إهتمام الدولة والحكومة، فأسوان تجنى ثمار هذه الجهود ومنها المشروع القومى للطاقة الشمسية بمنطقة بنبان، والذى سيضخ ألفى ميجاوات للشبكة القومية الموحدة للكهرباء باستثمارات قد تصل إلى 3 مليار دولار.
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