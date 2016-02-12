بالصور.. ختام فعاليات "كرنفال التميز والإبداع" بمكتبة مصر العامة فى الأقصر

شهد العميد أحمد نسيم، رئيس مدينة الأقصر، ختام فعاليات مهرجان "كرنفال التميز والإبداع"، بمكتبة مصر العامة بالأقصر، تحت رعاية محافظ الأقصر محمد بدر، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وبالتعاون مع جميع الجهات بمحافظة الأقصر، ومنها كلية الفنون الجميلة، ومديريات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والثقافة، والجمعيات الأهلية.

كما شهد رئيس مدينة الأقصر، معرض تعليم بعض الابتكارات، والإبداعات الفنية للأطفال كالرسم على الزجاج وتدوير مخلفات القماش واستغلالها الاستغلال الأمثل، والنحت على الجبس، ثم زار فرقة الكشافة ومعرفة الأساليب والقدرات المتبعة لديهم، والعمل على تطوير تلك الأساليب.

وتضمن الكرنفال العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية (شعر الوحدة الوطنية، استعراض صعيدى إسكندرانى، بانتوميم، إنشاد دينى، عزف مندولين، الأغانى الوطنية، مسرحية أنا غلطانة، عزف منفرد درامز، قصيدة أصرخ).

وقال محمد عباس، مدير المكتبة، إن إدارة المكتبة تسعى لتنفيذ عدة أنشطة وفعاليات مميزة لجذب الجمهور الأقصرى، حيث يتم الإعداد لعقد مؤتمر ثقافة المرأة ومؤتمر الحفاظ على الآثار وغيرها من الفاعليات التى تسهم فى ملء أوقات الفراغ وتنمية مهارات وقدرات المشاركين والترويج للأنشطة المختلفة والمميزة بالمكتبة، بما يسهم فى رفع المستوى الثقافى والتعليمى للمواطنين.

يذكر أن الكرنفال انطلقت فعالياته منذ عدة أيام، حيث تضمن تنظيم أنشطة متنوعة شملت محاضرات تنمية بشرية للأسر الأقصرية وذويهم وورش تعليم موسيقى ورسم ونحت وتصوير ودورات لغة إنجليزية مجانية، وعروض مسرحية وديفيليه للأطفال، وعروض أزياء ومسابقات أجمل طبق ووجبة غداء يصنعها الأطفال، وأفضل رسومات وكاريكاتير وماسكات فنية، بالإضافة إلى عروض الزهرات والأطفال والبراعم وفرق الكشافة والجوالة واكتشاف مواهب الغناء والتمثيل والمسرح والرسم والعزف.



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