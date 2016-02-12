وزير الصحة ورئيس هيئة الإسعاف يزوران جنوب سيناء الأحد المقبل

قال الدكتور خالد أبو هاشم، مدير مرافق الإسعاف بجنوب سيناء، أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، سيزور المحافظة برفقة الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف، محافظة جنوب سيناء الأحد المقبل، لمتابعة الاستعدادات الأخيرة الخاصة بالتأمين الإسعافى لمؤتمر الكوميسا بمدينة شرم الشيخ وعمل بروفات طريقة الانتشار والتعامل فى حالة الطوارئ والأحداث.

وأضاف أبو هاشم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم توفير 40 سيارة إسعاف من جنوب سيناء وباقى المحافظات وغرفة عناية مركزة استعدادا للمؤتمر، مشيرا إلى أنه تم توفير غرفة عناية مركزة وأطباء متخصصين داخل قاعة المؤتمرات لتأمين المؤتمر (إفريقيا بيتنا) والذى يعقد فى الفترة من 20 وحتى 22 فبراير الجارى.

وأشار أبو هاشم إلى تجهيز غرفة عمليات مركزية داخل مبنى الإسعاف بشرم الشيخ، بحضور وفد برئاسة الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة مرفق الإسعاف والدكتور محمد ضاحى وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.