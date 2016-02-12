وزيرا الدفاع والداخلية يتفقدان قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء

التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى، واللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، عناصر قوات إنفاذ القانون من أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزة بشمال سيناء، والتى نجحت خلال الفترة الماضية فيفرض السيطرة الأمنية الكاملة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى، وتحقيق العديد من الضربات المتلاحقة للقضاء على العناصر التكفيرية والأوكار والبؤر الإرهابية التى تتحصن بها تلك العناصر .

وقام القائد العام ووزير الداخلية بالاطمئنان على الاستعداد القتالى والحالة المعنوية لهذه العناصر، وأشاد لما لمسة من وروح معنوية عالية وإصرار على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب من سيناء .

وأكد الفريق الفريق أول صدقى صبحى خلال لقائه بمقاتلى القوات المسلحة والشرطة المدنية أن ما يحققه أبطال مصر المرابطين بسيناء من إنجازات متلاحقة خلال العملية الشاملة "حق الشهيد" يبعث على الفخر والاعتزاز لجميع أبناء الشعب المصرى الذين يقدرون ما يبذلونه من تضحيات وبطولات وطنية مخلصة لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية وحماية ركائز الأمن القومى المصرى على هذا الاتجاه الاستراتيجى.

وأشار إلى أن القوات المسلحة كانت وستظل عند حسن ظن الشعب المصرى بها، تؤدى مهامها الوطنية بكل شجاعة وإخلاص، وتقف سدا منيعا فى مواجهة كل محاولات العبث بأمن مصر وسلامة حدودها، مؤكدا أن الأمن والاستقرار والتنمية بسيناء سيظل أمانة فى عنق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه مهما كلفهم من تضحيات .

وقدم القائد العام ووزير الداخلية التحية لشهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة المدنية، الذين سقطوا خلال المواجهات مع العناصر اإمجرامية، كما أشاد بالدور الوطنى لشيوخ وعواقل وأبناء سيناء الشرفاء الذين يقفون فى خندق واحد مع القوات المسلحة والشرطة، ودعمهم ومساندتهم لها وتفهمهم لما تتخذة القوات المسلحة من تدابير وإجراءات أمنية لمحاصرة البؤر الإرهابية والقضاء عليها، مشددا على حرص الدولة على المضى قدما فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بشبه جزيرة سيناء لتوفير مقومات الحياة الكريمة وتخفيف العبء عن كاهل أبنائها .

وقام القائد العام ووزير الداخلية بتكريم عدد من الضباط وضباط الصف والصناع والمجندين المتميزين من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المدنية تقديرا لجهودهم فى تحقيق العديد من النجاحات الأمنية خلال المواجهات المستمرة للقضاء على الإرهاب فى سيناء .

حضر الجولة الفريق أسامة عسكر قائد قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب واللواء أركان حرب ناصر العاصى قائد الجيش الثانى الميدانى ومدير أمن شمال سيناء .