اشتباكات عنيفة بين الإخوان والأهالى بمدينة أبوحماد فى الشرقية

وقعت، منذ قليل، اشتباكات عنيفة بين مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من الأهالى بمنطقة منشية الشيخ ناصر، بدائرة مركز أبوحماد، وذلك أثناء اعتراض الأهالى للمسيرة التى نظمها الإخوان وبحوزتهم شماريخ ومولوتوف .

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بقيام مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بتنظيم مسيرة بمنطقة الشيخ ناصر، بمدينة أبوحماد، ووقوع اشتباكات عنيفة بين الإخون والأهالى.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمنشية الشيخ ناصر، للسيطرة على الأوضاع، وضبط المتورطين فى أحداث العنف.

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