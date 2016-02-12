إصابة 3 أشخاص بالخرطوش فى اشتباكات بين الإخوان والأهالى بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بإصابات بالخرطوش، فى الاشتباكات العنيفة التى وقعت اليوم الجمعة، بين مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية" وعدد من الأهالى بمنطقة منشية الشيخ ناصر، بدائرة مركز أبو حماد منذ قليل، وذلك أثناء اعتراض الأهالى للمسيرة التى نظمها الإخوان وبحوزتهم "شماريخ ومولوتوف"، وتم نقل المصابين لمستشفى أبو حماد العام.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بقيام مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية"، بتنظيم مسيرة بمنطقة الشيخ ناصر بمدينة أبو حماد، ووقعت اشتباكات عنيفة بين الإخوان والأهالى وأنتقلت الأجهزة الأمنية لمنشية الشيخ ناصر، للسيطرة على الأوضاع.

وقال شهود العيان، إن عددا من الإخوان كانوا يحملون الخرطوش والمولوتوف وأطلقوا الخرطوش فى الاشتباكات، التى وقعت بينهم وبين الأهالى.

- اشتباكات عنيفة بين الإخوان والأهالى بمدينة أبوحماد فى الشرقية

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