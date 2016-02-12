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دراسة: مرضى الفصام الأكثر عرضة للإقدام على الانتحار

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دراسة: مرضى الفصام الأكثر عرضة للإقدام على الانتحار دراسة: مرضى الفصام الأكثر عرضة للإقدام على الانتحار
كشفت دراسة طبية أمريكية النقاب أن مرضى الفصام هم الأكثر عرضة بمعدل 6 مرات للإقدام على الانتحار، بالمقارنة بالمرضى الآخرين الذين يعانون من اضطرابات عقلية تعيق آلية التفكير.

وأوضح الباحثون أنه قد تم الأخذ فى الاعتبار تأثير العوامل الأكثر خطوة على دوافع الإقدام على الانتحار، خاصة بين مرضى الفصام والتى تصل إلى ستة أضعاف مقارنة بالأصحاء.

وأشار الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن مرضى الفصام الذين ذكروا أنهم تعرضوا للإساءة الجسدية فى طفولتهم معرضون لخطر أعلى للانتحار.

وكان الباحثون قد عكفوا على تحليل بيانات أكثر من 21,744 كندى، عانى نحو 101 منهم من الفصام، حيث أشارت المتابعة إلى أن مرضى الفصام كانوا الأكثر إقداما على الانتحار بمعدلات تفوق الأصحاء أو المرضى النفسيين بطبيعة أمراض أخرى.
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