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ضبط 6 طن زيت طعام غير صالح للإستهلاك الآدمى بقنا

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ضبط 6 طن زيت طعام غير صالح للإستهلاك الآدمى بقنا ضبط 6 طن زيت طعام غير صالح للإستهلاك الآدمى بقنا

صورة أرشيفية

تمكنت أجهزة الرقابة التموينية بقنا، الجمعة، من ضبط كمية ضخمة من زيت الطعام الغير صالح للإستهلاك الآدمى قبل توزيعها على أصحاب المطاعم بدائرة مركز نقادة، جنوب قنا.

 كان المهندس محيى عبدالله وكيل وزارة بقنا، قد تلقى إخطارا من حجاجى عبدالحليم مدير إدارة تموين نقادة، بتمكن أحمد فهمى عبدالحق ورجب محمد المفتشان بالإدارة وبالتنسيق مع مباحث تموين قنا، من ضبط سيارة نقل قيادة ” محمود.س.ط” محملة بعدد 360 جركن من زيت الطعام  وزنت حوالى 6 طن.

 وبالفحص تبين أن المضبوطات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتبين أن قائد السيارة كان فى طريقه لتوزيع الحمولة على أصحاب المطاعم بمركز نقادة، فتم التحفظ على المضبوطات.

وأمر محمود الأفيونى وكيل نيابة نقادة بإعدام الكمية كاملة حفاظا على صحة المواطنين.

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أونا

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