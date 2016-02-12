“نحبك هادي” – فيلم تونسي يفتتح فعاليات البرليناله

تنطلق اليوم الجمعة المنافسة الرئيسية لمهرجان برلين السينمائي بعرض الفيلم التونسي "نحبك هادي" للمخرج محمد بن عطية. ويعد هذا العمل أحد المتنافسين على الجائزة الرئيسية للبرليناله "الدب الذهبي".

> تنطلق المنافسة الرئيسية لمهرجان برلين السينمائي اليوم الجمعة (12 فبراير/شباط 2016) بعرض الفيلم الكوميدي الرومانسي التونسي "نحبك هادي" الذي تدور أحداثه عن قصة أم متسلطة تجبر ابنها على الزواج المرتب له.

ويعد فيلم "نحبك هادي"، للمخرج التونسي محمد بن عطية، واحدا من 18 فيلما يتنافسون على الجوائز الكبرى لمهرجان برلين السينمائي، بما في ذلك جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم.

وتدور أحداث الفيلم في أعقاب الثورة التونسية في عام 2011 حول الشاب هادي الذي يبدو أن حياته تدار من جانب أشخاص آخرين، ومن بينهم رئيسه في العمل ووالدته التي رتبت له الزواج من عروس. لكن هادي يتمكن فجأة من فرصة للسيطرة على عالمه عندما يلتقي بامرأة أخرى أثناء رحلة عمل.

ومن بين الأفلام المختارة في المنافسة الرئيسية لمهرجان برلين هناك 15 فيلما عالميا يتم عرضها للمرة الأولى من دول مختلفة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والبوسنة والهرسك وبريطانيا والصين وفيتنام. وتقوم لجنة من سبعة أعضاء برئاسة ميريل ستريب الحاصلة على جائزة أوسكار ثلاث مرات بتوزيع جوائز المهرجان المرموقة خلال حفل يوم السبت الموافق 20 شباط/فبراير.

ش.ع/ح.ز (د.ب.أ)

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