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ميسي يسخر من الصحافة بعد خبر شرائه لسيارة بـ32 مليون يورو

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ميسي يسخر من الصحافة بعد خبر شرائه لسيارة بـ32 مليون يورو ميسي يسخر من الصحافة بعد خبر شرائه لسيارة بـ32 مليون يورو

سخر ليونيل ميسي لاعب برشلونة على طريقته الخاصة من الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام العالمية أنه اشترى سيارة قيمتها 32 مليون يورو.

وكتبت العديد من الصحف منها سبورت الإسبانية أن النجم الأرجنتيني اشترى سيارة فيراري ليتفوق على كريستيانو رونالدو في سباق أغلى السيارات.

ونشر ميسي صورة ساخرة عبر حسابه بإنستجرام مشيرا فيها إلى سيارة صغيرة يلعب بها الأطفال على أنها سيارته الجديدة.

وغاب أفضل لاعب في العالم عن مواجهة فالنسيا في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الأربعاء بعد خضوعه لجراحة بالمنظار لإزالة حصوة في الكلى.

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